محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أكثر من 47 ألفًا، بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة اليوم.
وقالت السلطات الإيطالية، تسجيل 627 وفاة جديدة اليوم، ليرتفع الإجمالي إلى 4032.
وبهذا العدد، تسجل إيطاليا حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا أكبر من أي دولة أخرى.
وفرضت إيطاليا إغلاقا في 12 مارس، ومددت فترته إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأصلي المحدد في 25 مارس، كما طلبت السلطات من جميع الإيطاليين تقريبا البقاء في منازلهم.
وعلى الرغم من اتخاذ تلك الإجراءات، ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات الجديدة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات 220 ألف حالة في شتى أرجاء العالم، وما يزيد على 9000 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا.. تسجيل 627 وفاة جديدة جراء كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4032 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.