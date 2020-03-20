إيطاليا.. تسجيل 627 وفاة جديدة جراء كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4032

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أكثر من 47 ألفًا، بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة اليوم.

وقالت السلطات الإيطالية، تسجيل 627 وفاة جديدة اليوم، ليرتفع الإجمالي إلى 4032.

وبهذا العدد، تسجل إيطاليا حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا أكبر من أي دولة أخرى.

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وفرضت إيطاليا إغلاقا في 12 مارس، ومددت فترته إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأصلي المحدد في 25 مارس، كما طلبت السلطات من جميع الإيطاليين تقريبا البقاء في منازلهم.

وعلى الرغم من اتخاذ تلك الإجراءات، ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات الجديدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 220 ألف حالة في شتى أرجاء العالم، وما يزيد على 9000 حالة وفاة.