فرنسا: تسجيل 1861 حالة إصابة و108 حالات وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 1861 حالة إصابة و108 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لـ "فرانس برس"، قال المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية جيروم سالمون، في مؤتمر صحفي اليوم إن "العدد الإجمالي لحالات الوفاة ارتفع إلى 372 أو زيادة بنسبة 41% تقريبا".

وأضاف سالومون أن "عدد الإصابات ارتفع إلى 10995، من 9134 يوم الثلاثاء، وهو ارتفاع بنسبة 20% خلال 24 ساعة".

وأشار سالومون إلى أن "1122 شخصا في حالة خطيرة بزيادة 20.5% مقارنة بيوم الأربعاء ويحتاجون لرعاية مكثفة".

وكانت السلطات الفرنسية قد بدأت، أمس الأربعاء، في تحصيل غرامة مالية من المخالفين للحجر الصحي، الذي فرضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحد من انتشار فيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.

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كما تم تغريم أكثر من 500 شخص في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها منذ بداية الحجر الصحي.

وأضافت الوكالة أن "قيمة الغرامة تبلغ 135 يورو وقد ترفع إلى 375 يورو في بعض الحالات".

تجدر الإشارة إلى أنه يمنع وفق الإجراءات المفروضة الخروج من المنزل بدون سبب مقنع أو بدون حمل وثيقة إذن بالخروج.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.