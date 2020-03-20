الجزائريون يفرضون على أنفسهم حظرًا غير رسمي

فرض الجزائريون على أنفسهم حظرًا غير رسمي للتجوال، خوفًا من انتشار فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم؛ الأمر الذي يعكس وعيًّا شعبيًّا متزايدًا تجاه الأزمة الصحية التي تضرب العالم.

ورغم أن الحكومة الجزائرية لم تفرض حظرًا للتجوال إلا أن المواطنين لزموا منازلهم، وأغلقوا المحال التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، خوفًا من انتشار المرض، كما خلت شوارع أحياء العاصمة الجزائرية من المارة، خاصة بعد تطبيق قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة، فيما اختفى الباعة الجائلون وانتشرت فرق الحماية المدنية التي تقوم بتطهير الشوارع وأبواب المحال التجارية المغلقة.



والتزم نشطاء الحراك الشعبي المستمر منذ 56 أسبوعا، بوقف التظاهر خوفا من انتشار الفيروس بين المتظاهرين، عقب نداءات بهذا الشأن، بالإضافة إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد

تبون قد أمر في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي أجهزة الأمن بالتشدد مع أي تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن.



وقرر الرئيس تبون أمس وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات، وإعطاء عطلة لـ50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم، وإعطاء عطلة للنساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار، ودعا المواطنين إلى الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم لتجنب انتشار الوباء.



كما قرر الرئيس تبون غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة، على أن يجري تطبيق هذه الإجراءات ابتداء من يوم

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الأحد القادم حتى الرابع من أبريل المقبل ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.



ووضعت وزارة السياحة الجزائرية، تحت تصرف الحكومة، 30 مؤسسة فندقية تابعة للقطاعين العام والخاص بطاقة استيعاب تقدر بـ6900 سرير للحد من انتشار تفشي فيروس "كورونا"، على أن يتم استخدام تلك الفنادق للحجر الصحي أو كمستشفيات طوارئ في حال الحاجة لذلك.



وأعلن عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري أنه سيتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة تفاقم وضع فيروس "كورونا" بالبلاد.



وقال بن بوزيد - في تصريحات للتلفزيون الجزائري - إن "الدولة حضرت نفسها جيدا واتخذت كل الاحتياطات اللازمة في حالة تفاقم الوضع بخصوص تفشي فيروس كورونا بالمجتمع".



وأضاف أنه حتى الآن فإن الجزائر في المستوى الثاني من حيث انتشار الوباء، مؤكدا أن الدولة على أتم استعداد لمواجهة المستوى الثالث في حالة حدوث انتشار أكثر للحالات.. مشيرا في هذا الصدد إلى تحضير "مخطط (أ) ومخطط (ب) ومخطط (ج) حسب الوضع.