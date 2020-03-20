الخارجية الأمريكية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا داخل مكاتبها في واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية سجَّلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص يعمل في مبنى ملحق بها في العاصمة واشنطن.

وأوردت شبكة "CNN" الأمريكية، أن وكيل الخارجية الأمريكية للشئون الإدارية، بريان بولاتاو قال في رسالة إلكترونية تم إرسالها إلى الموظفين إن هناك

حالة لشخص في العاصمة الأمريكية ثبتت إصابته بالفيروس.

وأوضح بولاتاو: "اليوم، علمنا بالحالة الأولى لشخص يعمل في ملحق محلي في العاصمة واشنطن".

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وأكد بولاتاو أن الوزارة ستغلق مؤقتا تلك المنطقة من المبنى أثناء تعقيمها وجعلها آمنة للعمل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال الثلاثاء الماضي، إن مجموعة من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية ثبتت إصابتهم بالفيروس، في أول اعتراف رسمي بأن موظفيه تأثروا بشكل مباشر بالوباء.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 13 ألف شخص بالولايات المتحدة على أنها إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وتوفي منهم 200 شخص، وكانت أكبر أعداد المصابين حتى الآن في ولاية واشنطن وفي نيويورك.