الهلال الأحمر الإماراتي يعرب عن أسفه لمقتل اثنين من موظفيه باليمن

أعربت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الجمعة، عن أسفها لاستهداف العاملين في المجال الإنساني، وذلك بعد مقتل اثنين من موظفيها في اليمن.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه تم العثور على جثتي كل من أحمد فؤاد اليوسفي منسق عمليات الإغاثة ومحمد

طارق، وذلك بعد أن تم اختطافهما من قبل مسلحين في سيارة بمنطقة (الدرين) بالمنصورة في عدن خلال تأدية مهامهما، وتقييدهما وإطلاق النار عليهما.وشددَّت على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد تجاوزًا كبيرًا للمعاهدات والمعايير الدولية التي توفِّر حماية خاصة لعمال الإغاثة والعاملين الطبيين وفرق الإنقاذ.. مشيرًا إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية من شأنها أن تعيق استمرار عمليات الإغاثة وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث في اليمن؛ ما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم وتراجع أوضاعهم.وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن جهودها الإنسانية ستتواصل على الساحة اليمنية أينما كانت هناك حاجة للمساعدة رغم المخاطر التي تنطوي عليها.