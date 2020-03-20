"طيران كندا" يستغني عن 5000 شخص بسبب "كورونا"

أعلن الاتحاد، الذي يمثل أطقم ضيافة "طيران كندا"، أن أكثر من 5000 فرد سيتم تسريحهم مؤقتًا، وذلك في إطار مواجهة الشركة الكندية للتحديات الكبيرة بسبب فيروس "كورونا" المستجدَّ.
ووفقًا لبيان نشر على موقع الاتحاد على الإنترنت، فإن عمليات التسريح من العمل، التي
أمر غير مسبوق وليس شيئًا يريد أي منا أن يمر به.. نعمل على مدار الساعة لضمان تمثيل الجميع".
وقال كبار موظفي الاتحاد - في بيان مشترك - "هذا
وأعلنت شركة طيران كندا يوم الأربعاء الماضي أنها ستعلق بشكل تدريجي غالبية رحلاتها الدولية بحلول نهاية مارس الجاري، حيث تغلق دول حول العالم، بما في ذلك كندا، حدودها أمام المسافرين الدوليين للحد من انتشار فيروس "كورونا".
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