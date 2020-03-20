الأقصى بين القبضة الإسرائيلية وكورونا وكلاهما مرُّ

أفادت وسائل إعلام بأن اشتباكات اندلعت اليوم في مدينة القدس، إثر تقييد الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي، ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدَّ.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صلاة الجمعة أقيمت اليوم في المسجد الأقصى: "على الرغم من تفشي الفيروس كوفيد-19 في إسرائيل"، وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية إلىأن المصلين احتشدوا أولا بمجموعات صغيرة في باحات المسجد، لكن الأمطار أجبرتهم على التجمع في أماكن محمية "في مخالفة لتوجيهات وزارة الصحة الإسرائيلية".
في الوقت نفسه، اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات للحد من عدد المصلين في الحرم القدسي، من خلال إغلاق أبواب القدس
وأعلنت الشرطة أنها استخدمت "أساليب مكافحة الشغب" لتفريق المتظاهرين واعتقلت شخصا واحدا على الأقل.
من جانبها، نقلت قناة i24NEWS عن مصادر فلسطينية تأكيدها أن المواجهات اندلعت ليس في محيط القدس القديمة فقط بل وداخلها أيضا، بعد أن طلبت السلطات الاسرائيلية إيداع بطاقات الهوية عند المدخل.
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