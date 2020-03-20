اليمن يعلق الأنشطة والفعاليات بسبب "كورونا"

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، اليوم الجمعة، مديري مكاتب الوزارة في المحافظات وصناديق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بتعليق الأنشطة والفعاليات الرسمية لمدة أسبوعين، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. رعاية وتأهيل المعاقين بتعليق الأنشطة والفعاليات الرسمية لمدة أسبوعين، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. وأكدت الكمال - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء حتى إشعار آخر.

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