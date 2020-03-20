رئيس الوزراء الروسي يعلن عن تطوير 6 أدوية ضد"كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن العلماء الروس قاموا بتطوير 6 أدوية لعلاج فيروس كورونا، وأنه سيتم الإعلان عن فعاليتها قريبا.
وقال ميشوستين - خلال اجتماع لهيئة تنسيق مجلس التعامل مع فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "هدفنا الرئيسي هو منع تفشي الفيروس والسيطرة عليه واستباقه. هذا، بالطبع، لا يعني فرض قيود علىالطيران أو اتخاذ إجراءات واسعة النطاق فقط، ولكن يعني أيضا الابتكارات، بما فيها تطوير لقاح للفيروس الجديد. في الوقت الراهن، تجرى تجارب في روسيا على ستة أدوية. قام علماؤنا بتطوير هذه الأدوية في وقت قصير جدا، خلال شهرين فقط".
معربًا عن أمله في أن يتم التأكد من فعالية هذه الأدوية في المستقبل القريب واستخدامها للوقاية والسيطرة على الوباء.
وأكد أن العلماء عملوا على مدار الساعة وبدون انقطاع،
يذكر أن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" أعلنت اليوم بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وفي السياق ذاته، أعلنت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي تعمل عليه هذه المؤسسة العلمية، سيكون جاهزا بعد 11 شهرا، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".
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