تونس تعلن حجراً صحياً عاماً وتقيد التنقل للتصدي لكورونا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، حجراً صحياً عاماً وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم إلا للضرورة القصوى وعلق التنقل بين المدن في تشديد إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وفي كلمة وجهها للشعب ونقلها التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي اليوم، قال الرئيس التونسي، إن على التونسيين ملازمة بيوتهم وأن الدولة ستوفر لهم الغذاء، مضيفاً أن الخدمات الحيوية ستواصل العمل.

ودعا التونسيين إلى عدم الجزع والخوف، قائلاً إن تونس قادرة على التصدي لهذا الفيروس. وأضاف أنه يتعين الاهتمام بأصحاب الدخول المنخفضة.

وأعلن سعيد غلق المناطق الصناعية ذات الكثافة العمالية، بالإضافة إلى فرض عزل صحي على بعض المواطنين في فضاءات ومناطق محددة.

وقال سعيد «الإجراءات عادية. الوضع تحت السيطرة ولا مجال للخوف والفزع. نحن نخوض مع البشرية حرباً ضد الوباء وسننتصر بوعيكم وإرادتكم».

وأوضح سعيد أن الدولة ستتولى تأمين الخدمات فيما يتصل بالأمن والصحة والغذاء وتزيد المحلات التجارية بالمواد الغذائية. كما أعلن تفعيل قانون التسخير من أجل استمرارية الخدمات.

وينص قانون التسخير على اختيار مجموعة من العمال لمواصلة تأدية الخدمات العاجلة في أوقات الإضراب والطوارئ.

وتضاف هذه القرارات إلى سلسلة من الإجراءات التي أعلنت عنها تونس في وقت سابق وترتبط بغلق الحدود البحرية والبرية والجوية كليا وفرض حظر تجوال ليلي ومنع التجمعات وإغلاق المقاهي والمساجد.

وسجلت تونس، حتى اليوم الجمعة، إصابة 54 شخصاً بفيروس كورونا من بينهم 36 شخصاً وفدوا من الخارج فيما أخضعت السلطات الطبية أكثر من 11 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي.