السعودية: مجموع إصابات كورونا بلغ 274

أعلن محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 274، مضيفاً أن غالبية الإصابات جاءت من خارج المملكة.

وأضاف المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، أنه تم تسجيل حالة واحدة في منشأة صحية في الرياض أعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أن المصابة أصيبت بالعدوى من خارج المنشأة.

وأعلن المتحدث عن إجراء أكثر من 16 ألف فحص مخبري، مضيفاً أن الوزارة ترصد كل المستجدات لاسيما تلك المتعلقة بظهور أدوية جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة التقيد بإجراءات النظافة الشخصية، والابتعاد عن المصافحة والمخالطة والابتعاد عن التجمعات العائلية والاجتماعية.

ونبه مجدداً إلى ضرورة تقيد من دخل من خارج المملكة في وقت سابق بالحجر الصحي لـ 14 يوماً.

وعن تعليق المواصلات والرحلات الداخلية في المملكة، أوضح أن هذا القرار مؤقت، وهو خطوة وقائية لمنع تفشي الفيروس.

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس الخميس، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) في المملكة بلغت 238 حالة شُفِيَ منها ثمان حالات.