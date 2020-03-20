إيطاليا تدرس اتخاذ تدابير إضافية لوقف انتشار كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، أنها بصدد اتخاذ تدابير مشددة جديدة سريعاً لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أودى بحياة أكثر من 3400 شخص في البلاد، الحصيلة الأعلى في العالم.

وقال وزير الشؤون الإقليمية فرانشسكو بوتشا "بين الساعات الـ24 و48 القادمة، يمكن أن تسن قيود جديدة" من بينها إمكانية تعليق الأنشطة في الهواء الطلق.

ويطالب حكام مناطق الشمال الأكثر ثراء في البلاد والأكثر تضرراً بالوباء (حوالي 3 آلاف وفاة)، بتوسيع غلق المحال ونشر الجيش لتطبيق التدابير.

وقال حاكم منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا، اليوم الجمعة، "للأسف، حتى اليوم لا تسلك الأرقام اتجاهاً إيجابياً، سواء لناحية الإصابات الجديدة أو الوفيات" التي ارتفعت "بشكل مهم"، من دون أن يقدم أرقاماً محدّدة.

من جهته، قال بوتشا "لكن حتى في لومبارديا، يجب أن نبقي النظام الصحي نشطاً، وكذلك قطاع الصناعات الغذائية وإنتاج الطاقة والنقل". ودعا الوزير إلى "الحفاظ على رباطة الجأش" بموازاة "الصرامة والانضباط المطلقين وتغريم المخالفين للقواعد".

وتابع "نحن حالياً في سباق مئة متر" لحل المشاكل الطارئة، على غرار مراكز العناية المركزة "ثم علينا أن نركض في ماراتون" لمعالجة كل آثار الوباء.

وأمس الخميس، منع ستيفانو بوناتشيني حاكم منطقة إيميليا رومانيا، التي سجلت أكثر من 5200 إصابة و531 وفاة وتعد ثاني مناطق البلاد تضرراً، أغلب الأنشطة في الهواء الطلق.

وكتب بوناتشيني على فيسبوك "إن جاءني أحد ليقول لي إنه لا يستطيع التخلي عن الركض، سأصحبه بنفسي ليركض في المستشفى".