الأردن يحظر التجول اعتباراً من غد السبت لاحتواء كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، أنها ستفرض حظراً للتجول في وقت مبكر غداً السبت لمنع الناس من التحرك إلا للضرورة القصوى في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية إن الحظر في جميع أنحاء البلاد سيبدأ من الساعة 0700 بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر.

وأضاف العضايلة «يعاقب من يخالف أحكام قانون الدفاع بالسجن لمدة لا تقل عن سنة»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتابع الناطق باسم الحكومة الأردنية «يستثنى من الحظر الجهات المحددة من قبل وزير الدفاع».

كما أعلن إغلاق جميع المحال في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه.

وسجل الأردن 56 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى أمس الخميس.

واتخذ الأردن حزمة من الإجراءات للتصدي لانتشار فيروس كورونا، من بينها نشر القوات المسلحة الأردنية على مداخل ومخارج المحافظات وتعطيل جميع المؤسسات وتحظر مغادرة المنازل.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوماً طارئاً يوم الثلاثاء يمنح الحكومة سلطات هائلة لتطبيق حظر تجول يفرضه الجيش وإجراءات أخرى.

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