أكبر ولاية ألمانية تصبح أول من يعزل السكان بسبب «كورونا»

أصدرت سلطات ولاية بافاريا، اليوم الجمعة، أمراً بفرض عزل شامل لمواجهة تفشي كورونا المستجد في أول خطوة من نوعها في البلاد.

وقال رئيس وزراء الولاية ماركوس زودر «اعتباراً من منتصف الليلة وحتى فترة مؤقتة تستمر لأسبوعين، سيتم فرض قيود كبيرة على مغادرة» المنازل.

وقال زودر، في ميونيخ، إنه لن يُسمح اعتباراً من غد السبت بمغادرة المنزل إلا في حال توافر أسباب وجيهة، من بينها العمل أو التسوق الضروري أو الذهاب إلى الطبيب أو الصيدلية أو مساعدة آخرين، أو زيارة شركاء الحياة أو التريض في الهواء الطلق لكن للشخص بمفرده أو بمرافقة أفراد يقيمون معه في نفس المنزل.

وبافاريا هي أكبر ولايات ألمانيا.

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في ألمانيا إلى 15030 شخصاً اليوم الجمعة.

جاء في صدارة الولايات الألمانية التي بها أكبر عدد من المصابين بالفيروس ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 4970 إصابة بالعدوى، تليها ولاية بافاريا بأكثر من 2280 ثم ولاية بادن فورتمبيرج بأكثر من 2740 شخصاً.

وتوفي 44 شخصاً جراء الإصابة بالفيروس حتى الآن.