إيران تسجل 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، 149 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة هناك 1433، وهو العدد الأكبر في العالم بعد إيطاليا والصين.

وقال علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة، إنه تم تسجيل 1237 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل مجموع الإصابات المؤكدة في إيران إلى 19644 منذ أن أعلنت السلطات اكتشاف إصابات على الأراضي الإيرانية في 19 فبراير الماضي.

وفي محاولة منها للحد من تفشي المرض، تطالب السلطات السكان بالامتناع عن السفر، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام التي تشهد حركة سفر داخلية كثيفة عادةً.

وباتت السلطات تقيس حرارة ركاب مئات السيارات، ما كشف عن وجود عدم التزام واسع بتوصيات السلطات في البلاد.

وفي إشارة إلى فرنسا وإيطاليا، حيث فرضت السلطات إجراءات عزل على السكان ومنعت تحركاتهم غير الضرورية، دافع رئيسي عن قرار إيران عدم اللجوء إلى «القوة القسرية».

وأضاف أنه على مشارف بعض المدن في 13 محافظة، تمّ تحديد مسافرين مصابين بالمرض «وأرسلوا إلى بيوتهم».