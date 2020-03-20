كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: لا صحة للإشاعات عن فرض حظر كامل في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صحة الإشاعات عن فرض حظر كامل في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن إغلاق الحدود مع كندا يدخل حيز التنفيذ السبت.

وقال بومبيو، خلال تصريحاته، مساء اليوم الجمعة، إن النظام الإيراني يتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار الفيروس، داعيا رعايا الولايات المتحدة في الخارج بالعودة إلى العودة للبلاد في أسرع وقت ممكن.

اوحمل وزير الخارجية الأمريكي لنظام الإيراني المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا الجديد.

وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في إيران، إلى 1433 وفاة بعد تسجيل 149 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وكان مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، أعلن الخميس أن فيروس كورونا الجديد يصيب 50 إيرانيا كل ساعة، بينما يقتل إيرانيا واحدًا كل 10 دقائق.

ودعا المتحدث باسم الوزارة الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز.

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ودعا ترامب إلى "الوحدة الوطنية" في مواجهة هذا "العدو الخفي"، ساعياً إلى توحيد الصفوف، ولو أنه لا يزال يواصل هجماته بشكل متقطع على بعض أعضاء الكونجرس الديمقراطيين ووسائل الإعلام التي يتهمها بنشر "أخبار كاذبة". وجرى استطلاع الرأي في 18 و19 مارس، على عينة من 512 شخصاً بالغاً.