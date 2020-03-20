كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تعلن فرض الحجر الصحي الكامل لمواجهة انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس التونسي قيس السعيد، قرارا بإعلان الحجر الصحي الكامل على البلاد،ومنع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار الرئيس التونسي، في خطابه حول فيروس كورونا، إلى أن الدولة ستؤمن المرافق الحيوية الضرورية من أمن وصحة وغذاء

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لسيدة تبلغ 75 عاماً عادت من تركيا الإثنين. ونقل "موزاييك إف إم" عن المدير الإقليمي للصحة بسوسة سامي رقيق أن السيدة كانت تخضع للحجر الصحي، وأن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على جثتها أثبتت أنها تحمل الفيروس. وذكرت مصادر من وزارة الخارجية التونسية، أنه تم تسجيل وفاة شخصين تونسيين في إيطاليا بفيروس كورونا، ويستحيل إعادة الجثث إلى تونس. وفرضت السلطات التونسية حظر تجول في جميع أنحاء البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، ابتداء من مساء الأربعاء، وكانت قد أغلقت نهاية الأسبوع الماضي حدودها البرية والبحرية والجوية. Advertisements وسجلت تونس، الخميس، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليبلغ عدد المصابين 39 شخصاً.