كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي يطالب الأطراف اليمنية بإطلاق الأسرى لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، مساء الجمعة، أطراف النزاع بتسريع إطلاق الأسرى والمعتقلين، وذلك خشية من خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال جريفيث، في بيان على صفحته الرسمية بموقع تويتر، "إن الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى، باتت أكثر إلحاحا بسبب خطر الفيروس".

ودعا المبعوث الأممي، الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين " .

وكانت الأطراف اليمنية قد اتفقت في مشاورات رعتها الأمم المتحدة في الأردن، الشهر الماضي، على تبادل 1420 أسير من الجانبين، في أكبر صفقة منذ بدء الحرب قبل 5 سنوات.

وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ الاتفاق قبل نهاية مارس الجاري من أجل الدخول في المرحلة التالية التي ستضم قوائم جديدة، الإ أن مليشيا الحوثي الانقلابية بدأت تصعيدا عسكريا كبيرا في محافظتي الجوف ومأرب.

وتقول إحصائيات حكومية، إن أكثر من 10 آلاف معتقل واسير حرب يقبعون في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء، وسط تردي الخدمات الصحية.

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