السلطات الروسية تعلن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا، الجمعة، أن علماء روس بدأوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد على حيوانات في مختبر بسيبيريا.

وأعلنت روسيا عن إصابة 199 شخصا بالفيروس حتى الآن، وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية عديدة، لكن الرقم زاد بشكل حاد في الأيام الأخيرة، وتوفي شخص واحد بالفيروس.

وذكر مركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أن علماء بالمركز الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك طوروا نماذج لقاحات استنادا إلى 6 مفاهيم تكنولوجية مختلفة وبدأوا التجارب الإثنين.

ونبه علماء في أنحاء العالم إلى أن تطوير لقاح عملية طويلة ومعقدة قد لا تسفر عن شيء إلا بعد 12 إلى 18 شهرا.

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وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في بيان: "تستخدم الفئران في معظم الأحيان لمثل هذه الدراسات وغيرها من حيوانات التجارب".

وأضافت أن العلماء يتوقعون البدء في طرح لقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.