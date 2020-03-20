الـ” CNSS” تُسهل تدابير الولوج للتعويضات عن العلاج خلال فترة الطوارئ الصحية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن تدابير جديدة خاصة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، والخاصة، في تكفلها بالحالات، التي تتطلب الرعاية الصحية، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق، في بلاغ له، أصدره اليوم، إنه قرر إعفاء المؤسسات الاستشفائية العمومية، والخواص، من طلب وثيقة التكفل القبلي بالحالات من قبل الصندوق، لضمان ولوج الجميع للعلاج، خلال فترة الطوارئ الصحية، التي من المقرر أن تدخل فيها البلاد، مساء اليوم.

وأوضح الصندوق ذاته أن المؤسسات الاستشفائية مطالبة بالتأكد من تمتع زبائنها بالتأمين الصحي الإجباري، كما أنه سيتم تعويض المؤمنين بإدلائهم بفاتورة المستشفى مرفوقة بالوثائق الاعتيادية.

يذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انخرط في عدد من التدابير للتقليل من تبعات أزمة فيروس كورونا، منها استفادة جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق، في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية، وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض (AMO ).