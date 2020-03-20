دوريات تحسيسية لتوعية المواطنين بخطورة الفيروس.. جماعة الدارالبيضاء تستعين بالشرطة الإدارية لمواجهة كورونا – فيديو

انخرطت الشرطة الإدارية في الدارالبيضاء في دوريات ميدانية تحسيسية، من أجل توعية سكان المدينة بخطورة فيروس كورونا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أشرطة فيديو توثق لدوريات تحسيسية، تقوم بها الشرطة الإدارية، داخل أسواق شعبية، لتوعية تجار، وزبناء بالسبل الصحيحة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، والطرق الصحيحة للتعقيم.

ودعت الشرطة الإدارية في الأسواق الشعبية المواطنين إلى منع التجمعات، وعدم التردد على الأماكن الممتلئة بالأشخاص، وغسل الأيدي، وعدم المصافحة فيما بينهم.

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يشار إلى أن عدد من جمعيات المجتمع المدني لجأت، بالإضافة إلى السلطات العمومية، في بعض المدن المغربية، إلى “التبراح”، من أجل تحسيس المغاربة بضرورة المكوث في المنازل، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، للحد من تفشي وباء كورونا.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أشرطة فيديو، توثق لحظة مرور سيارات تابعة للشرطة أو القوات العمومية، بالإضافة إلى بعض جمعيات المجتمع المدني، شوارع، وأسواق، وأزقة شعبية في بعض المدن المغربية، بهدف تحسيس المغاربة بأهمية المكوث بالمنزل خلال هذه الفترة الحساسة، التي يمر منها المغرب.