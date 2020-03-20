البام: مناضلة في صفوف الحزب مصابة بكورونا والأمين العام يتابع وضعها الصحي

قال الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه فور التأكد إصابة إحدى مناضلات حزب الأصالة والمعاصرة، على مستوى جهة الدار البيضاء- السطات بفيروس كورونا، بادر الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي إلى تشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر، لمتابعة الوضع الصحي للمصابة بالفيروس، وتوفير كل ما يلزم من الدعم على مختلف المستويات.

وأكد الأمين العام للبام، عبد اللطيف وهبي، أن الوضع الصحي للمعنية مستقر، وتتفاعل بإيجابية مع العلاج.

وجدد وهبي مناشدته لجميع المواطنات والمواطنين، بضرورة الالتزام التام بالتدابير الصحية التي اعتمدتها المصالح الصحية، والامتثال الكلي لقرار حالة الطوارئ، لما فيه من حماية لصحة المواطنات والمواطنين تفاديا لاصابتهم بهذا الفيروس.