شاحنات محملة بالمواد الغذائية لتزويد الأسواق والمتاجر الكبرى بالمواد الغذائية…فقط ابقوا في منازلكم – صور

على الرغم من تأكيد المسؤولين المغاربة أن الأسواق المغربية ستزود بحاجياتها من الخضر والفواكه بطريقة منتظمة، وبكميات كافية؛ إلا أن بعض المواطنين يصرون على التهافت على المنتجات الغذائية بشكل مبالغ فيه.

ونقل عدد من النشطاء صورا لعشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، اليوم الجمعة، من أجل تزويد مخزن عدد من الأسواق والمتاجر الكبرى بهذه المواد، فيما رصد بعض آخر صورا لمواطنين يقبلون بكثرة على بعض المتاجر الكبرى في الدارالبيضاء، بهدف اقتناء حاجياتهم الغذائية.

وفي السياق ذاته، أكدت الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج، وتصدير الخضر، والفواكه، اليوم، أنه “لن يطرأ أي انقطاع “في إمداد السوق بالمنتجات الزراعية.

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وأوضحت الفيدرالية المذكورة أن العرض يفوق الطلب على منتجات الخضر والفواكه، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار ناتج عن تدخل الوسطاء، الذين يتصرفون وفق منطق المضاربة.

وأفادت الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه أن إنتاج الخضروات يعرف وفرة، إذ اتخذت جميع الاجراءات الكفيلة بتزويد السوق بحاجياتها من الخضر، والفواكه، خصوصا بعدما أصبح مسموحا للمنتجين الزراعيين بالتعامل مباشرة مع نقاط البيع، دون المرور عبر أسواق الجملة.



ويستعد المغرب، مساء اليوم، للدخول في حالة طوارئ صحية، ابتداء من الساعة السادسة، لوقف سلسلة انتشار عدوى فيروس كورونا.