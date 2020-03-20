شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإيطالي يعزل المناطق الموبوءة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أتيليو فونتانا خلال مؤتمر صحفي أنه تمت الموافقة على طلب الاستعانة بالجيش، وسيجري نشر 114 جنديًا في أنحاء لومبارديا, قائلاً "لا يزال هذا العدد قليلاً جدًا لكنها خطوة إيجابية".
وطلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.
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