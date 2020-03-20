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الجيش الإيطالي يعزل المناطق الموبوءة

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أعلن رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية اليوم أن حكومة بلاده وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أتيليو فونتانا خلال مؤتمر صحفي أنه تمت الموافقة على طلب الاستعانة بالجيش، وسيجري نشر 114 جنديًا في أنحاء لومبارديا, قائلاً "لا يزال هذا العدد قليلاً جدًا لكنها خطوة إيجابية".

وطلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.

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