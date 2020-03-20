عزل 2600 جندي امريكي في اوربا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، وضع نحو 2600 من قواتها في أوروبا قيد الحجر الصحي، وذلك لاشتباه إصابتهم بفيروس كورونا. وأكد قائد القوات الأمريكية في أوروبا انه "تم عزل نحو 2600 جندي بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا". وكانت البنتاغون أعلنت في وقت سابق إصابة 67 من منتسبيها بالفيروس.

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