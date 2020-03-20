تونس تفرض حجراً صحياً كاملاً على البلاد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، عن فرض حجر صحي عام في البلاد. وطلب سعيد من أغلب المواطنين "البقاء في بيوتهم الا للضرورة القصوى، كما علق التنقل بين المدن في تشديد للإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا". وكانت تونس قد أغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية تحسباً لتفشي فيروس كورونا.

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