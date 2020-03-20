اصابة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكورونا

ذكرت وسائل اعلامية، الجمعة ان احد اعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اصيف بفايروس كورونا.

هذا وأودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في أوروبا، معظمهم في إيطاليا التي تعد الأكثر تأثّرا بالفيروس على صعيد العالم (3405).

ومع تسجيلها 1034 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية من بين 110 آلاف و568 إصابة تم تسجيلها رسميا، تعد أوروبا حاليا القارة الأكثر تأثّرا بالوباء العالمي.