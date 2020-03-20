عبد المهدي يوجه بإستخدام القوة لمنع توافد زوار شيعة على ضريح الأمام الكاظم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الجمعة، قوات الأمن بإستخدام القوة في فرض حظر تجوال على زوار شيعة، يتوافدون إلى العاصمة بغداد، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد المهدي، في بيان: ”يمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر، لأنها تخالف الضوابط الصحية، وعدم السماح بالتجمعات والمسيرات لأي سبب كان“.

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وبحسب ما اوردته وكالة الاناضول التركية، شدد عبدالمهدي على ”الالتزام التام بحظر التجوال المعلن في بغداد وعدد من المحافظات، وعلى تطبيق قوات الأمن للحظر المفروض“.

وأضاف: ”على جميع أجهزة الدولة والمواطنين، الالتزام التام بالقرارات الصادرة، وتوصيات خلية الأزمة الصحية، حماية للعراق والعراقيين من انتشار الوباء“.

وتوعد عبد المهدي بـ ”فرض غرامات مالية على المخالفين، وحجز المركبات المخالفة طيلة مدة الحظر“.

وبدأ حظر التجوال في بغداد تمام الساعة 23:00 من ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، وسيستمر حتى 24 آذار/مارس الجاري، إلا أن مئات الزوار الشيعة يتوافدون من وسط وجنوبي البلاد على ضريح ديني بالعاصمة.

ويوافق السبت، ذكرى وفاة موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة لدى الشيعة الاثني عشرية، وتشهد هذه المناسبة، عادة، توافد الآلاف من داخل العراق وخارجه، على ضريحه الواقع في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.