إرتفاع إصابات كورونا في السعودية إلى 274 إصابة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 274 .



واضاف أن غالبية الإصابات جاءت من خارج المملكة، كما لفت إلى أن حالة واحدة سجلت في منشأة صحية في الرياض أعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أن المصابة اكتسبت العدوى من خارج المنشأة.

وأوضح أن بقية الإصابات جاءت جراء مخالطة إصابات أعلن عنها سابقا.

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كما أعلن عن إجراء أكثر من 16 ألف فحص مخبري، مضيفاً أن الوزارة ترصد كل المستجدات لاسيما تلك المتعلقة بظهور أدوية جديدة.

وشدد على ضرورة التقيد بإجراءات النظافة الشخصية، والابتعاد عن المصافحة، والمخالطة، والابتعاد عن التجمعات سواء العائلية أو الاجتماعية .. منبهاً إلى ضرورة تقيد من دخل من خارج المملكة في وقت سابق بالحجر الصحي لـ 14 يوماً.

وعن تعليق المواصلات والرحلات الداخلية في المملكة، أوضح أن هذا القرار مؤقت، وهو خطوة وقائية لمنع تفشي الفيروس.

يذكر أن السعودية أعلنت في وقت سابق الجمعة، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من يوم السبت.

وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على (كوفيد 19) وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".