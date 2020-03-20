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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يفرض حظر تجول بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020
أعلنت الأردن اليوم الجمعة فرض حظر التجول في البلاد؛ في إطار خطواتها الاحترازية للحيولة دون تفشي فيروس "كورونا" المستجد".
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إنه يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة.
وأوضح أن القرار يسري بداية من الساعة السابعة صباحاً من يوم غد السبت (21 مارس)، وحتى إشعار آخر.
وأشار إلى أنه يستثني من الحظر، الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.
وكشف عن إغلاق جميع المحلات في المملكة، منبهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن أوقات معينة للسماح بالخروج من المنازل.
وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أغلقت جميع مدن المملكة بما فيها العاصمة عمّان من جميع المنافذ اعتباراً من صباح الخميس وحتى إشعارٍ آخر.
وقال الجيش الأردني في بيان له، الأربعاء الماضي: "سيتم إغلاق مدن المملكة من جميع المنافذ اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى إشعار آخر، باستثناء الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل".
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