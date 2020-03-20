السعودية تقرر إعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم الرسوم المالية حتى نهاية يونيو القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن إعفاء الوافدين المنتهية إقاماتهم من الرسوم المالية من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.



وقال الجدعان في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان المملكة اتخذت تدابير احترازية لحماية اقتصادها من تداعيات الفيروس .. مشيراً إلى أن الحفاظ على صحة الجميع من أهم أولويات الحكومة.

وتوقع الجدعان أن لا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام حاجز 100 مليار ريال، بمستويات عجز بين 7 و9%.

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وأوضح الجدعان أنه تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لـ 30 يوما، وتشكيل لجنة لتحديد الحوافز والمبادرات للتخفيف من آثار كورونا.

وقال وزير المالية السعودي إن مدة مبادرات الدعم تتراوح بين 3 و 9 أشهر.

وشملت الإجراءات تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

كما سيتم تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.