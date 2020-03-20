فرار 23 معتقلا من أحد سجون إيران والسلطات تقلل من خطورتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن 23 شخصاً فروا من سجن في خرم أباد عاصمة محافظة لوسرتان جنوب غرب إيران قبل ساعات من ليلة رأس السنة الفارسية، فيما تحدث ناشطون عن مقتل بعضهم برصاص القوات الإيرانية .

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وقالت الوكالة الرسمية إنه "ليس هناك أي سجين خطير بين السجناء الفارين المدانين بـ(جنح طفيفة) وكانوا يمضون عقوبات بالسجن تبلغ عاماً واحداً على الأكثر".

وكانت السلطة القضائية أعلنت، مساء الأربعاء، أن "حوالي عشرة آلاف سجين" سيتم إطلاق سراحهم بموجب عفو بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة.

وأوضحت أن الإجراء يهدف إلى "خفض عدد السجناء نظراً للوضع الحساس في البلاد"، في إشارة ضمنية إلى وباء فيروس كورونا المستجد.

وإيران واحدة من الدول الأكثر تضرراً بانتشار الفيروس؛ حيث تتحدث حصيلة رسمية للوباء عن وفاة 1433 شخصاً.