شكرا لقرائتكم ترمب: ننسق مع دول الجوار لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن بلاده تنسق مع دول الجوار وتبذل مجهودات كبيرة لمواجهة تفشي كورونا.

وقال في مؤتمر صحافي بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو وإيفانكا ترمب: "نعمل مجتمعين بأقصى طاقة لاحتواء "العدو الخفي".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة الليلة، مجددا على أهمية تجنب السفر، وقال هذه "معركة قاسية".

غلى ذلك أكدت خلية الأزمة الأميركية أن مؤشرات وفيات الذكور بكورونا ضعف النساء كما ظهر في إيطاليا.

هذا وشددت واشنطن، الخميس، تحذيرها للأميركيين، فطالبتهم بعدم السفر إلى الخارج لأي داعٍ والعودة إلى الولايات المتحدة إن أمكنهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

بذلك، بلغ مستوى التحذير الصادر عن وزارة الخارجية مستواه الأقصى وشمل كامل العالم، ما يمثل إجراء غير مسبوق في تاريخ البلاد.

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وجاء في بيان نشرته الخارجية الأميركية على "تويتر" أنها "توصي المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى الخارج بسبب وطأة كوفيد-19 في العالم".

مايك بومبيو

وليل الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها علقت خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن القنصليات الأميركية ألغت "كل المواعيد المعتادة" المتعلقة بمنح هذه التأشيرات "في غالبية دول العالم".

ولم توضح الخارجية الدول المعنية بهذا الإجراء، داعيةً إلى الاطلاع على المواقع الإلكترونية لسفاراتها.

وتابعت الوزارة أنها ستواصل درس الملفات المتعلقة "بضرورات السفر الملحة"، وكذلك الخدمات القنصلية للرعايا الأميركيين.

وفرضت الولايات المتحدة قيودا مشددة جداً في آذار/مارس على دخول البلاد لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد من الخارج.