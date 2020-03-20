بعد ارتفاع عدد المصابين لـ54.. تونس تنضم للمغرب والأردن وتعلن حجر صحيا كاملا على البلاد

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة، فرض حجر صحي كامل على البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف أيضا بـ" كوفيد-19".

وقال قيس سعيّد في خطاب بثه التلفزيون التونسي، إنه سيتم عزل المدن عن بعضها البعض، ووقف التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى جدا.

وطمأن الرئيس التونسي الشعب، موضحا أنه سيتم مد كل السكان بالمواد الغذائية، وستبقى المحال التجارية الصغرى مفتوحة، تجنبا للتجمعات الكبرى، مؤكدا أنه سيتم تزويدها بكل ما يحتاجه المواطن.

كما تقرر غلق المناطق الصناعية الكبرى في تونس، حيث يتواجد عدد مكثف من العمالة والموظفين. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وشدد سعيد على أنه سيتم الحجر الصحي على بعض الأشخاص، على أن يتم تأمين النزل والفضاءات المخصصة لذلك.

كانت تونس قد أغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية، وتصلّ الإصابات في البلاد إلى 54 حالة.

وانضمت تونس إلى دول أخرى في المنطقة، إذ أعلن المغرب ابتداءً من اليوم الجمعة حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى. واشترطت وزارة الداخلية على المواطنيين الراغبين في الخروج الحصول على توقيع رجال وأعوان السلطة، في ورقة تم استصدارها لهذا الغرض.

ووضع المغرب ثلاث حالات فقط للخروج من المناول، الأولى التنقل للعمل بالنسبة لبعض القطاعات الضرورية، الثانية التنقل من أجل شراء المواد الأساسية، والثالثة هي تلقي العلاج أو اقتناء الأدوية. وتصل عدد الحالات بالمغرب إلى 74 حسب آخر حصيلة.

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كما أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر التجول ابتداءً من غد السبت إلى إشعار آخر، كما نزل الجيش إلى مدن المملكة لأجل تأكيد الحجر الصحي. وتوجد 69 حالة مؤكدة في البلاد. وقد سبق للحكومة أن أعلنت غلق كل المنافذ البحرية والبرية ووقف حركة الطيران.

وأكدت السلطات التونسية اليوم الجمعة، تسجيل 15 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 54 شخصا. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، عن تسجيل الحالات الجديدة بعد صدور نتائج 79 تحليلا مخبريا.

وقالت إن الإصابات تعود إلى 36 حالة قدمت من الخارج و18 حالة محلية.

وتتوزع الحالات كآلاتي:

13 في ولاية أريانة

2 في ولاية القيروان

1 في ولاية قفصة تماثلت للشفاء

3 في ولاية المهدية

17 في ولاية تونس

2 في ولاية بنزرت

4 في ولاية تطاوين

4 في ولاية سوسة

3 في ولاية المنستير

2 في ولاية بن عروس

1 في ولاية مدنين

1 في ولاية نابل

1 في ولاية صفاقس



وكان مسؤول تونسي بمجال الصحة، قد قال في تصريح لوكالة "رويترز" يوم الخميس، إنه تم تسجيل أول وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن حالة الوفاة تم تسجيلها في مستشفى سوسة، وتعود لامرأة عادت من تركيا.