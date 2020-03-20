انتقادات لوزير الأوقاف بعد إقامة صلاة الجمعة.. أبو حامد: ’’وَلا تُلقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهلُكَةِ‘‘.. خالد منتصر: ’’كل واحد يروح ينتحر بقى‘‘.. وبدر: ’’زيه زي غيره للأسف‘‘

كتب: ضياء السقا

تعرض وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة لهجوم عنيف، بسبب عدم إلغاء صلاة الجمعة وقفل المساجد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وعدم تعريض حياة الملايين لخطر الإصابة بالوباء العالمي.

أبو حامد

من جانبه انتقد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف، عبر حسابه بتويتر، قائلا: "فضيلة وزير الأوقاف نعم ربنا قال : “ قُل لَّن يُصِيبنَا إِلَّا مَا كَتبَ اللَّه لَنَا “ لكن لا يصح أبداً أن نبرر بها تعطيل الأخذ بالأسباب و إلا يبقى اسمه تواكل مش توكل ، و فضيلتك أكيدلما بتمرض بتروح للدكتور و لا إيه ؟ ، فضيلتك " وَ لا تُلقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهلُكَةِ ".

ورد أبو حامد على أحد متابعيه عند طلبه بضرورة تحرك البرلمان سريعًا قائلًا: "في أكثر من بيان عاجل بهذا الخصوص لكن الوقت مش في صالحنا الأسبوعين القادمين همه أخطر أسبوعين لازم نتخذ كل التدابير عشان منعديش خط عدد الإصابات اللي نقدر نتعامل معه يا رب سلم أنا هوسا لمكتب رئيس الوزراء و ربنا يحمي بلدنا و العالم".

وكان محمد أبو حامد ، عضو مجلس النواب، طالب أمس وزارة الأوقاف بسرعة إصدار قرار لوقف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة في المساجد، للحفاظ على حياة المصريين من انتشار عدوى فيروس كورونا، لافتا أنه مقارنة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية لحصار الفيروس وخطورته، لابد من تعليق الصلاة في المساجد.

خالد منتصر

وفي سياق متصل، رد الكاتب خالد منتصر، على تصريحات وزير الأوقاف، عبر تويتر، قائلا: "ده كلام بالذمه ؟؟!!!! ما كل واحد يروح ينتحر بقى ونلغي الحجر الصحي ونشطب على علم الأوبئه ومانروحش مستشفيات ..ونمشيها طبقاً لتصريح الوزير ، هو أجلك وحتستوفيه وخلاص ، العلم بيقول التجمعات بتساعد ع انتشار الكورونا وصلاة الجمعه تجمعات ..أظن مفهومه ومحسومه".

وكان وزير الأوقاف قد رد على المطالبين بغلق المساجد، قائلا: "لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها".

وأضاف منتصر: "الاصرار على إقامة صلاة الجمعه والقداس والتناول يوم الأحد في ظل وباء ، أثبت بما لايدع مجالاً للشك أننا أكبر مجتمع سلفي في الكرة الأرضية وأننا الرقم الصعب في معادلة التغيير الفكري والعقلي،الكل قطع أشواطا في المعركة ضد الفاشية الدينية إلا مصر فهي تتقهقر أمام جحافلهم وخرافاتهم".

محمود بدر

وفي ذات السياق، قال محمود بدر، عضو مجلس النواب: "درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح.. صلوا في بيوتكم.. حفظ النفس اهم مقاصد الشريعة".

وأضاف: "المسجد النبوي نفسه قفل وانت سايب زاوية المعلم حنتيرة اللي عملها تحت البيت عشان ميدفعش ضرايب !! صلوا في بيوتكم".

وتابع: "وزير الأوقاف اللي كنا شايفين فيه خير وانه مع التجديد طلع زيه زي غيره للأسف".

أسقف أسيوط يتحدى إجراءات كورونا



على الجانب الأخر، انتابت حالة من الغضب والاستياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد انتشار فيديو للأنبا يوأنس أسقف أسيوط وعضو المجمع المقدس أثناء تقديم عظته من الكنيسة وسط حضور قرابة 500 فرد، في الوقت الذي بث فيه البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية، أمس، عبر القنوات الفضائية والإنترنت لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضاربًا بكل قرارات الدولة والبابا تواضروس، التي دعت لإلغاء التجمعات والاجتماعات الكنسية بسبب فيروس كورونا.

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ولم يستجب الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وعضو المجمع المقدس لقرارات الدولة والبابا تواضروس، التي دعت لإلغاء التجمعات والاجتماعات الكنسية، إلا أنه استمر في تقديم عظته من الكنيسة وسط حضور قرابة 500 فرد، في الوقت الذي بث فيه البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية، أمس، عبر القنوات الفضائية والإنترنت لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجه أسقف أسيوط وعضو المجمع المقدس، رسالة إلى أقباط مطرانية أسيوط، تهدف إلى الصلاة من أجل فيروس كورونا، حيث أرجع الأسقف أن الصلاة من القلب تبعد فيروس كورونا. حسبما نشر موقع "اليوم الجديد".

وقال أسقف أسيوط، خلال عظته، مساء أمس الأول، "صدقوني لو فيه عدد قليل في أسيوط، هيصلوا من كل قلبهم، كورونا مش هتقرب مننا".

وطالب الأسقف، جميع الحضور، بترديد شعار الصلاة في مواجهة كورونا، قائلًا: "إذا صلينا من قلبنا .. كورونا مش هتقرب مننا".

ولم يستجب الأنبا يوأنس لقرارات الدولة والبابا تواضروس، التي دعت لإلغاء التجمعات والاجتماعات الكنسية، إلا أنه استمر في تقديم عظته من الكنيسة وسط حضور قرابة 500 فرد، في الوقت الذي بث فيه البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية، أمس، عبر القنوات الفضائية والإنترنت لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وعلى الرغم من عدم استجابة الأنبا يوأنس لتلك القرارات، إلا أنه أكد على الالتزام بقرارات الكنيسة والدولة بشأن الخطوات الاحترازية التي اتخذتها تجاه وباء كورونا المستجد.

وناشد الحضور على مراعاة الأطفال بعد إلغاء مدارس الأحد والاجتماعات الفرعية، والجلوس معهم وتعليمهم الوحي المقدس، مشددًا على حضور قداديس الصوم بالأطفال والشباب التي ألغيت اجتماعاتهم.

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، معبرين عن رفضهم فكرة تقديم الصلاة والدين على العلم.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد قررت تعليق كل خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية والاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كل الأنشطة الكنيسة والدراسة بكل المعاهد والكليات اللاهوتية.

واستثنت الكنيسة، صلوات القداس الإلهي، إذ قررت إقامة أكثر من قداس يوميًا تجنبًا للزحام، مع إحضار لفائف التناول تجنبًا لنقل العدوى، وذلك تجاوبًا مع توجيهات رئيس الجمهورية.

وشمل القرار تعليق جميع الخدمات التربية الكنسية والاجتماعات العامة، وتعليق جميع الرحلات والأنشطة لمدة أسبوعين، وتقتصر الكنيسة فقط على إقامة القداسات في مواعيدها المعتادة.

وجاء القرار نتيجة لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس الجاري، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.

رابط الفيديو: