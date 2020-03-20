دعا ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللبنانيين بـ"وجوب التزام المنازل وعدم التجول إلا للضرورة"، طالباً من الوزارات المعنية و​البلديات​ و​القوى الأمنية​ "التشدد في تطبيق قرار التعبئة العامة للحدّ من انتشار الوباء"، موضحاً ان "التزامنا سيحمي عائلاتنا وأحباءنا، فلا تستخفوا به".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية: للإلتزام بالمنازل وعدم التجول إلا للضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.