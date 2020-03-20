الجيش: ندعو المواطنين للتحلي بالوعي والمسؤولية والتشدد بالتزام المنازل

دعت ​قيادة الجيش​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي "كافة المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والتشدد في التزام منازلهم لمكافحة وباء كورونا المستجد وتطبيق سبل الوقاية". تجدر الإشارة إلى أن ​الحكومة اللبنانية​ أعلنت التعبئة العامة في البلاد للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ الذي حصد أرواح 4 أشخاص وإصابة أكثر من 160 شخصاً أغلبهم في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، ويتضمن إعلان ​حالة الطوارئ​ إقفال جمبع المؤسسات الرسمية والخاصة حتى نهاية هذا الشهر مع قابلية تجديد وتمديد هذا الإعلان إذا اضطر الوضع.

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