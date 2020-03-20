المطران درويش: الوضع صعب وخطير جداً وعلينا أن نأخذ خطوات جريئة فنبقى في بيوتنا

أعتبر رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​، في حديث اذاعي، ان "الوضع صعب وخطير جداً، وعلينا أن نأخذ خطوات جريئة فنبقى في بيوتنا، وأنا أرجوكم وأطلب منكم ذلك، وعلينا الا نضع انفسنا في التجارب، والمسؤولية تتطلب منّا أن نصلّي في بيوتنا، ولنجعل من كل بيت كنيسة ومن كل شخص كاهن وراهب وراهبة، وكل مخاطرة في هذا الوقت هي من الشيطان، وهي شرّ بحد ذاتها".

وشكر المطران درويش "العاملين في ​مستشفى تل شيحا​ وفي ​المستشفيات​ الأخرى، أطباء، ممرضين وممرضات، إداريين وموظفين"، مركداً انه "لن ننسى أبدا خدمتكم في هذا الوقت ولن نتخلى عن أحد منكم مهما كثرت علينا الصعوبات، وكانت تلشيحا دوما أسرة واحدة تعمل من أجل خير ​الإنسان​، ونريدها أن تبقى كذلك".