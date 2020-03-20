الخطيب : الأموال التي تجبى بالاحتكار واستغلال الظروف هي أموال يشوبها الحرام

أعتبر نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة الشيخ علي الخطيب، ان "الإنتصار في المعركة ضد ​الكورونا​ يحتاج إلى حسن الإدارة من ​الحكومة​ التي قامت بإجرءات مهمّة وجيدة حتى الآن، ولكن هذا يحتاج منا جميعا المؤازرة لهذه القرارات والتعاون مع السلطات وإلتزام التعليمات بصرامة حفاظا على اسرانا أهلنا وإخواننا ومواطنينا، ويجب أن يقف ​اللبنانيون​ جميعا صفًّا واحدًا ويدًا واحدة في هذه المعركة إلى جانب الحكومة، ولا يجوز في هذه اللحظات الخوض في مواقف سياسية تؤدي لإضعاف ​الدولة​ عن القيام بواجباتها نحو المواطنين".

ولفت الخطيب الى ان "سقوط الحكومة وإضعافها في هذا الظرف هو إسقاط للوطن، فليتقوا الله بعباده وبلاده، ونحن هنا نوجّه دعوتنا إلى جميع إخواننا المتمكنين والقادرين على العطاء إلى تقديم ما أمكن من المساعدات للمحتاجين في هذه الظروف الدقيقة، ولو من باب احتسابها حقوقًا شرعيّة، ونحن اذ نشجب بشدة وندين كل اشكال الاحتكار والاستغلال التي تصيب المواطنين في لقمة عيشهم ودوائهم واحتياجاتهم الضرورية"، مؤكداً ان "الاحتكار والاستغلال والجشع اعمال محرمة وكل الأموال التي تجبى بالاحتكار واستغلال الظروف هي أموال سحت غير مشروعة يشوبها الحرام".