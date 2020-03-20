بلدية بكيفا: اتخاذ اجراءات لمواكبة أزمة كورونا

إتخذت ​بلدية بكفيا​ بعد اجتماعها مع متطوعين، اجراءات لمواكبة أزمة ​كورونا​ تمثلت ب"توعية أهالي البلدة على ضرورة التزام منازلهم وعدم التنقل والتجول الا عند الضرورة، واعداد منشورات خاصة توزع على المنازل والتذكير بسبل الوقاية عبر مكبرات الصوت صباحا ومساء، وتعيين فريق متطوع من ذوي الخبرة في ​الصليب الاحمر اللبناني​ ومجهز ببدلات واقية وجهاز لفحص الحرارة عبر الليزر، ووضع سيارة اسعاف مجهزة في تصرفه للتعامل مع أي حالة مشتبه فيها، بعد ابلاغ البلدية خلية الازمة في ​قضاء راشيا​ وطبيب ​القضاء​".

كما أكدت البلدية أنها "ستوزع البلدية كمامات مع علبة تعقيم على المواطنين كافة في البلدة، وستعقم الاماكن العامة ودور العبادة كل 15 يوماً"، طالبةً من الأهالي "الابلاغ عن اي حالة يشتبه فيها والتواصل مع البلدية".