درويش: نأسف ان لا يجد درغام حرجاً بتكرار الافتراءات للتصويب على مبادرة ميقاتي

أعتبر النائب ​علي درويش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "‏في خضم هذه المأساة غير المسبوقة نأسف ان لا يجد الزميل النائب اسعد درغام حرجاً في تكرار لازمة الافتراءات للتصويب على المبادرة الانسانية التي يقوم بها الرئيس ​نجيب ميقاتي​، للوقوف الى جانب أهل مدينته و​الشمال​ في هذه الظروف الصعبة، وادخال هذه الجهود بدائرة المهاترات التي مل منها ​اللبنانيون​".

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