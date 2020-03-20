درويش لدرغام: نأسف لادخال مبادرة ميقاتي بدائرة المهاترات

أشار النائب علي درويش خلال تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في خضم هذه المأساة غير المسبوقة نأسف ان لا يجد الزميل النائب أسعد درغام حرجا في تكرار لازمة الافتراءات للتصويب على المبادرة الانسانية التي يقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي، للوقوف الى جانب أهل مدينته والشمال في هذه الظروف الصعبة، وادخال هذه الجهود بدائرة المهاترات التي مل منها اللبنانيون".
وكان درغام قد لفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي اليوم إلى أن "رئيس حكومة سابق حرم الفقراء من ملايين الدولارات من مؤسسة الإسكان العامة لمصلحته الشخصية واليوم يتبرع بعدة ملايين ليرة، فعلاً اللذين استحوا ماتوا، رد الأموال لي خدتا وخلي ملايينك الك".
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