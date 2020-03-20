بنك انتركونتيننتال: وزني ليس عضوا في مجلس الادارة

أكد بنك انتركونتيننتال ​لبنان​ ش.م.ل. أنه "بالاشارة الى الخبر الوارد في جريدة ​الأخبار​ بتاريخ 20 آذار، وفيه ان معالي الوزير ​غازي وزني​ هو عضو في مجلس إدارة بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.، ولما كان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا".

وأفاد المصرف في بيان عن أن "الوزير غازي وزني ليس عضوا في مجلس إدارة بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. ولم يكن يوما".