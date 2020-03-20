تجهيز مختبر ميداني لفحوصات كورونا في مرفأ طرابلس

بدأت "شركة غولفتاينر" مشغلة رصيف الحاويات في مرفأ طرابلس، بتجهيز مختبر ميداني لاجراء فحوصات فيروس "كورونا" مجانا، لكل العاملين والموظفين ومن يتعامل معه، بالتعاون مع نقيب أطباء طرابلس والشمال الدكتور سليم أبي صالح، وذلك ضمن مبادرة انسانية وصحية تؤكد خلالها الشركة حرصها على "عائلة المرفأ".
والمختبر سيداوم فيه طبيب مختبر وممرضتان، وسيكون مستوفيا لكل الشروط الصحية والتعقيمية. كما ستبادر الشركة الى الاستعانة ب"شركة بويكر" لتعقيم كل مباني ومكاتب ومستودعات وآليات وأنحاء المرفأ، فضلا عن تخصيصها العمال بألبسة واقية خاصة للحماية من "كورونا" يمكن تعقيمها يوميا بالأدوية، إضافة الى كمامات ونظارات وقبعات طبية بهدف تحويل مرفأ طرابلس الى مرفأ صحي آمن خال من الفيروس.
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