شركة ألفا: تمديد صلاحية الخطوط المسبقة الدفع وموعد دفع الفواتير شهراً كاملاً

أعلنت ​شركة ألفا​ عن "تمديد صلاحية الخطوط المسبقة الدفع لمدة شهر، إنفاذا لقرار وزير الإتصالات ​طلال حواط​، اضافة الى تمديد موعد دفع الفواتير لمدة شهر، وهو إجراء يستفيد منه حاملو الخطوط الثابتة، ويسري تلقائيا عند استحقاق فاتورة المشترك"، مبينة انه "استكمالاً لهذا الإجراء، تقدم ألفا غدا بالتنسيق مع ​وزارة الإتصالات​، 500 ميغابايت مجانا، صالحة لمدة شهر أيضا، لكل مشتركي الداتا لمناسبة ​عيد الأم​ خصوصاً ان المعايدة الإفتراضية عبر ​الهاتف​ الخلوي هي التعبير الأسلم في هذه الظروف حفاظا على صحة الجميع، ويستفيد من هذه الإجراءات كل مشتركي الداتا من ألفا وستضاف إلى كل باقة مجاناً".

وأوضحت الشركة، في بيان، انه "يمكن للمشتركين التواصل عبر صفحاتها على وسائل التواصل الإجتماعي، مع الإشارة الى أن خدمة الزبائن وتلقي الإتصالات تتم من المنزل ضمن الخطة التي باشرت ألفا تطبيقها هذا الأسبوع بحيث يعمل كل فريق عملها عن بعد من المنزل في إطار الجهود لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​".