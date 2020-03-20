مركز الجديدة البوشرية بالقوات يواصل حملة تعقيم الكنائس بالمتن الشمالي

قام اعضاء من مركز ​الجديدة​ - ​البوشرية​ - السد في ​حزب القوات اللبنانية​ - ​منطقة المتن​ الشمالي، بتعقيم الكنائس التالية: ​مار تقلا​ - ​سد البوشرية​، ​سانت ريتا​ العجائبية للروم الملكيين الكاثوليك - الجديدة، كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - الجديدة، مطرانية السريان الأرثوذكس - ​السبتية​، كنيسة سيدة الرسل - ​الروضة​، كنيسة القديس جاوارجيوس للطائفة الشرقية الآشورية - البوشرية، و ذلك في اطار الحملة لمكافحة ​فيروس كورونا​ و تفاديا لانتشاره، على ان تستكمل هذه المبادرة بخطوات تشمل تعقيم كافة دور العبادة والمحال التي لا زالت تفتح أبوابها لتلبية حاجات المواطنين.

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