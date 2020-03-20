رش وتعقيم مخيمات اللاجئين السوريين في المنية ومحيطها

قامت ورش المكافحة في بلدية ​المنية​، برش وتعقيم مخيمات اللاجئين السوريين في المدينة ومحيطها، بتوجيهات من محافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​ والبلدية. وشملت عملية التعقيم خزانات ​المياه​ والمنازل والخيم والحدائق المحيط بالمخيم. واكد المحافظ نهرا ان "الاجراءات المتخذة ترتكز على تكثيف حملات الرش والتعقيم حفاظا على ​السلامة العامة​ والحد من انتشار الوباء"، مشددا على "تطبيق قرارات ​مجلس الوزراء​ وتعليمات ووزارتي الداخلية والصحة العام، ابرزها اتخاذ اقصى درجات الحيطة والإجراءات الوقائية وتنظيف وتعقيم الخيم، ملازمة المخيمات وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة القصوى، إلغاء جميع المناسبات والتجمعات، والإبلاغ فورا عن أية حالة أو عوارض صحية تتعلق بأي نازح، مراقبة ومتابعة ​النازحين​ داخل المخيمات وخارجها، للتأكد من تنفيذ القرارات وإرشادات ​وزارة الصحة العامة​، منع دخول الباعة المتجولين إلى المخيمات".

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