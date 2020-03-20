اخبار العالم

استمرار التيار الوطني الحر بحملة التعقيم في المتن الشمالي لليوم السابع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

في اليوم السابع من حملة الوقاية من ​فيروس كورونا​، التي اطلقها امين سر تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​ بالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ والبلديات الراغبة، تم تعقيم ​المتن الشمالي​ في ​جل الديب​ و​سن الفيل​ و​جسر الباشا​ و​بحرصاف​، وانطلقت الحملة من جل الديب وتم تعقيم مبنى المجلس البلدي بمختلف اقسامه اضافة الى الرابطة الاجتماعية، وباتت كنائس سيدة البشارة القديمة والجديدة، وسيدة الساحل، وبادري بيو، و​مار تقلا​ ​بقنايا​ القديمة والجديدة، مع صالاتها معقمة.

وفي سن الفيل وجسر الباشا، شمل التعقيم كنائس السيدة ومار ضومط و​سانت ريتا​، بالاضافة الى حضانات ومتاجر ومركز ​الشرطة البلدية​ كذلك، جرى تعقيم دير مار يوسف بحرصاف بمختلف اقسامه، الى ​دير مار الياس​ الكنيسة. وتستمر الحملة غدا في يومها الثامن في عين السنديانة و​بيت مري​ والعطشانة و​عينطورة​ وبنابيل ومار شعيا و​برمانا​.

وفي هذا السياق، اكد النائب كنعان ان "التضامن الاجتماعي هو الاساس لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، والجميع مطالب بالتعاون، كأفراد ومؤسسات ودولة، وهذا النموذج الذي نترجمه في المتن على قدر الامكانات المتوافرة، نسعى لتعميمه في مختلف المناطق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار التيار الوطني الحر بحملة التعقيم في المتن الشمالي لليوم السابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا