في اليوم السابع من حملة الوقاية من فيروس كورونا، التي اطلقها امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والبلديات الراغبة، تم تعقيم المتن الشمالي في جل الديب وسن الفيل وجسر الباشا وبحرصاف، وانطلقت الحملة من جل الديب وتم تعقيم مبنى المجلس البلدي بمختلف اقسامه اضافة الى الرابطة الاجتماعية، وباتت كنائس سيدة البشارة القديمة والجديدة، وسيدة الساحل، وبادري بيو، ومار تقلا بقنايا القديمة والجديدة، مع صالاتها معقمة.
وفي سن الفيل وجسر الباشا، شمل التعقيم كنائس السيدة ومار ضومط وسانت ريتا، بالاضافة الى حضانات ومتاجر ومركز الشرطة البلدية كذلك، جرى تعقيم دير مار يوسف بحرصاف بمختلف اقسامه، الى دير مار الياس الكنيسة. وتستمر الحملة غدا في يومها الثامن في عين السنديانة وبيت مري والعطشانة وعينطورة وبنابيل ومار شعيا وبرمانا.
وفي هذا السياق، اكد النائب كنعان ان "التضامن الاجتماعي هو الاساس لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، والجميع مطالب بالتعاون، كأفراد ومؤسسات ودولة، وهذا النموذج الذي نترجمه في المتن على قدر الامكانات المتوافرة، نسعى لتعميمه في مختلف المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار التيار الوطني الحر بحملة التعقيم في المتن الشمالي لليوم السابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.