استمرار التيار الوطني الحر بحملة التعقيم في المتن الشمالي لليوم السابع

في اليوم السابع من حملة الوقاية من ​فيروس كورونا​، التي اطلقها امين سر تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​ بالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ والبلديات الراغبة، تم تعقيم ​المتن الشمالي​ في ​جل الديب​ و​سن الفيل​ و​جسر الباشا​ و​بحرصاف​، وانطلقت الحملة من جل الديب وتم تعقيم مبنى المجلس البلدي بمختلف اقسامه اضافة الى الرابطة الاجتماعية، وباتت كنائس سيدة البشارة القديمة والجديدة، وسيدة الساحل، وبادري بيو، و​مار تقلا​ ​بقنايا​ القديمة والجديدة، مع صالاتها معقمة.

وفي سن الفيل وجسر الباشا، شمل التعقيم كنائس السيدة ومار ضومط و​سانت ريتا​، بالاضافة الى حضانات ومتاجر ومركز ​الشرطة البلدية​ كذلك، جرى تعقيم دير مار يوسف بحرصاف بمختلف اقسامه، الى ​دير مار الياس​ الكنيسة. وتستمر الحملة غدا في يومها الثامن في عين السنديانة و​بيت مري​ والعطشانة و​عينطورة​ وبنابيل ومار شعيا و​برمانا​.

وفي هذا السياق، اكد النائب كنعان ان "التضامن الاجتماعي هو الاساس لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، والجميع مطالب بالتعاون، كأفراد ومؤسسات ودولة، وهذا النموذج الذي نترجمه في المتن على قدر الامكانات المتوافرة، نسعى لتعميمه في مختلف المناطق".