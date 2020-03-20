مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: سنستمر العمل في كل مختبراتها

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية انها ستستمر في العمل بكل مختبرات المصلحة المتعلقة بالمواد الغذائية و​البطاطا​.

وأشارت في بيان إلى أنها و"بمتابعة مباشرة من وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ وبادارة المدير العام للمصلحة الدكتور ​ميشال افرام​، وعلى رغم الظروف الصحية الصعبة جدا التي يمر بها ​لبنان​، إضافة الى الظروف المالية القاسية، وفي سبيل استمرار توفير المواد الغذائية المستوردة واستمرار عمل المصلحة، تعلن استمرار العمل بكل مختبرات المصلحة (الفنار،تل عمارة) المتعلقة بالمواد الغذائية والبطاطا والاعلان وغيرها من دون تأخير أو نقصان، إجراء مداورة بين الموظفين لتغطية الدوام الرسمي وخارجه، وضع كل امكانات التعقيم والحماية الشخصية للموظفين (تعقيم، كفوف، كمامات،ح واجز للعمل بين الموظفين والزبائن)، استمرار العمل 24/24 ساعة في مختبر الصحة الحيوانية الذي يفحص ​الحيوانات​ المستوردة كلها من صيصان وابقار وأغنام حتى في أيام العطل ونهاية الاسبوع، استمرار العمل في الاقسام الدارية والمحاسبة بحسب التعليمات الصادرة عن معالي وزير الزراعة واستمرار النشرات الارشادية للمزارعين حول الاحوال الجوية والامراض والحشرات".

وعاهد المصلحة "استمرار عملها في خدمة المزارع والمواطن اللبناني"، وشكرت ل"موظفي المصلحة استمرارهم في عملهم بالرغم من وضع ​الكورونا​ الذي أصبح عائقا امام استمرار الاعمال".