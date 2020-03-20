السفارة الأميركية في بيروت تُعلن عن تخفيض عدد الموظفين لمستويات التوظيف بحالات الطوارئ

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​بيروت​ أنها ستخفض عدد الموظفين فيها إلى مستويات التوظيف في ​حالات​ الطوارئ، مشيرة الى ان القرار استند إلى مجموعة متنوعة من العوامل المرتبطة ب​الكورونا​.

واشارت الى ان "جميع العمليات القنصلية الروتينية لا تزال معلقة، ولكن خلال هذا الوقت، سيتمكن القسم القنصلي من تقديم خدمات الطوارئ المحدودة لمواطني ​الولايات المتحدة​ على أساس كل حالة على حدة. كما يمكن لمواطني الولايات المتحدة الذين لديهم حالات طوارئ يمكن التحقق منها الاتصال بـ [email protected]

وعممت السفارة عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها:

مراقبة وسائل الإعلام المحلية وموقع سفارتنا للحصول على التحديثات

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عدم الاعتماد على مساعدة ​الحكومة الأميركية​ لمن لديه خطط مغادرة

التحقق مع شركات الطيران الخاصة بك بشأن أي معلومات محدثة حول خطط السفر و / أو القيود الخاصة بك.

اتبع نصيحة مراكز مكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها والسلطات الصحية المحلية.