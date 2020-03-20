أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أنها ستخفض عدد الموظفين فيها إلى مستويات التوظيف في حالات الطوارئ، مشيرة الى ان القرار استند إلى مجموعة متنوعة من العوامل المرتبطة بالكورونا.
واشارت الى ان "جميع العمليات القنصلية الروتينية لا تزال معلقة، ولكن خلال هذا الوقت، سيتمكن القسم القنصلي من تقديم خدمات الطوارئ المحدودة لمواطني الولايات المتحدة على أساس كل حالة على حدة. كما يمكن لمواطني الولايات المتحدة الذين لديهم حالات طوارئ يمكن التحقق منها الاتصال بـ [email protected]
وعممت السفارة عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها:
مراقبة وسائل الإعلام المحلية وموقع سفارتنا للحصول على التحديثات
عدم الاعتماد على مساعدة الحكومة الأميركية لمن لديه خطط مغادرة
التحقق مع شركات الطيران الخاصة بك بشأن أي معلومات محدثة حول خطط السفر و / أو القيود الخاصة بك.
اتبع نصيحة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والسلطات الصحية المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية في بيروت تُعلن عن تخفيض عدد الموظفين لمستويات التوظيف بحالات الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.